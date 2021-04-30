В Тверской области семьям разобраться с пособиями поможет "Социальный навигатор"

Игорь Руденя рассказал о создании нового сервиса Фото: ПТО

29 апреля во время прямого эфира губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал о создании нового сервиса, который поможет семьям Верхневолжья разобраться с пособиями.

- Сегодня комплексно и последовательно идет развитие мер в демографии. Поэтому нами было принято решение в течение нескольких месяцев создать новый сервис "Социальный навигатор", который позволит любому желающему соориентироваться по детским выплатам в зависимости от социального статуса семьи, количества детей и прочих параметров, – озвучил Игорь Руденя

Сегодня все выплаты осуществляются центром "Тверская семья". В настоящее время сформирован график выплат пособий за май. Деньги начнут поступать на счет заявителей сразу после праздников. Налажен механизм взаимодействия с Почтой России, достигнута договоренность о продлении периода получения выплат до 28 числа каждого месяца.

К середине лета планируется максимально упросить документооборот и запустить процедуру через МФЦ.