Игорь Руденя назвал, что особенно важно для Тверской области в Послании Президента РФ

Игорь Руденя 29 апреля на телеканале «Россия 24» Тверь отметил ключевые направления работы в регионе по итогам Послания Президента РФ. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя 29 апреля на телеканале «Россия 24» Тверь отметил ключевые направления работы в регионе по итогам Послания Президента РФ Владимира Путина.

- Для всех субъектов и Тверской области важно, что Президент дал дополнительные возможности для развития. Это, прежде всего, демография, здравоохранение, образование, инфраструктура, экономика. Объявлено о новых выплатах, начиная с женщин, ожидающих ребенка, и до тех, у кого уже есть дети. Сегодня комплексно и последовательно идет развитие мер в демографии, - заявил в эфире Игорь Руденя.

В августе, как обозначил в Послании глава государства, будет начислена разовая выплата - 10 тыс. рублей - всем семьям с детьми школьного возраста.

До конца 2024 года в стране планируется строительство не менее 1 300 новых школ и покупка 16 тысяч школьных автобусов.

В сфере здравоохранения важны диспансеризация населения и профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, повышение темпов вакцинации жителей, строительство и оснащение оборудованием медучреждений, обновление автопарка скорой помощи.

В ближайшие три года по поручению президента в регионы России – в сельские территории, посёлки и малые города – большей частью за счет федерального бюджета передано 5 тыс. машин скорой помощи.

Ещё одна важная тема в Послании – бесплатное проведение газа до границы земельного участка, что позволит снизить затраты жителей при газификации.

Правительство РФ уже подготовило соответствующие поправки в федеральное законодательство. Планируется, что затраты на проведение газа до границы участков будут нести ресурсоснабжающие организации.

На региональном уровне оказывается адресная поддержка для отдельных категорий жителей Тверской области по компенсации части затрат на газификацию домов и квартир.