Тверской губернатор поддержал инициативу о присвоении Бологому звания «Город трудовой доблести и славы»

Игорь Руденя - в прямом эфире. Фото: ПТО

В прямом эфире на канале Россия 24 (Тверь) губернатор Игорь Руденя поддержал инициативу жителей Бологого о присвоении райцентру звания «Город трудовой доблести и славы».

Введение такого звания для городов страны одобрено Президентом Владимиром Путиным в прошлом году.

От лица всех жителей города с таким пожеланием к главе региона обратился председатель профкома Локомотивного депо, машинист, Почётный гражданин города Бологое Игорь Хващевский.

- В годы Великой Отечественной войны это был единственный железнодорожный узел между Москвой и Ленинградом, который не удалось захватить врагам. Наши жители под постоянными бомбёжками обеспечивали непрерывное железнодорожное сообщение с фронтом, - пояснил он.

- Мы направили обращение к руководству страны о присвоении Бологому почётного звания «Город трудовой доблести и славы». Уверен, что наша просьба будет поддержана, и мы получим такой статус для города, который действительно это заслужил. И все жители Тверской области будут гордиться этим, - ответил на опережение Игорь Руденя.