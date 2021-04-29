В Твери 9 мая проведут парад Победы и на земле, и в небе

Губернатор рассказал, что парады Победы в Твери и Ржеве пройдут в очном режиме. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя 29 апреля в прямом телеэфире сообщил, что в день Победы в Твери и Ржеве пройдут парады войск и техники. Причем над областной столицей также парадным строем пролетит военная авиация.

Глава региона сообщил, что эпидемиологическая обстановка и прививочная компания дают основания полагать, что 9 мая парады Победы в Твери и Ржеве будут проведены.

- Я очень благодарен министру обороны Сергею Шойгу за то, что он поддержал наше обращение, и у нас будут принимать в параде военная техника и военная авиация, которая пролетит над городом воинской славы Тверью, - заметил Игорь Руденя.

При этом губернатор призвал всех, особенно ветеранов, соблюдать меры противоковидной профилактики на параде, то есть пользоваться масками и антисептиками.