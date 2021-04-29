Губернатор Тверской области поздравил Илью Ковальчука с победой

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил хоккеиста Илью Ковальчука с победой.

Заслуженный мастер спорта России, хоккейный форвард Илья Ковальчук в составе омского «Авангард» одержал победу на чемпионате Континентальной хоккейной лиги. С этим событием выдающегося воспитанника тверской школы хоккея поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

– Кубок Гагарина – это ваш очередной спортивный триумф, который подчеркивает ваши уникальные качества профессионала и труженика на льду, отдающего все силы любимой игре. Тверская область гордится вашими успехами, – написано в телеграмме от главы региона.

Игра состоялась 28 апреля. Прославленный хоккеист в составе омского хоккейного клуба обыграл в финальной серии плей-офф московский ЦСКА. Илья Ковальчук, единственный из уроженцев Твери, стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.