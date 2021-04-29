В Тверской области следователи выясняют обстоятельства гибели мирного населения в Великую Отечественную войну

Сотрудники областного Следственного комитета поучаствовали в церемонии закрытия поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Фото: пресс-служба СУ СК по Тверской области.

А 26 апреля во время поисковой кампании члены отряда «Витязь» вместе со следователями и криминалистами СУ СК по Тверской области обнаружили в Зубцовском районе останки погибших в Великую Отечественную войну. Место было заранее разведано.

Опознать советских или немецких военных в них не удалось. Предполагают, что это могли быть мирные жители. Согласно имеющимся данным, в этом месте в 1942 году захоронили двух человек. Сейчас проводят медико-криминалистическую экспертизу.

29 апреля сотрудники Следственного комитета возложили цветы к подножию Ржевского мемориала Советскому солдату на церемонии закрытия масштабной вахты памяти. Память павших бойцов Красной армии почтили минутой молчания.

Всего за время экспедиции обнаружили останки 374 советских солдат и офицеров. Также нашли 34 медальона, 15 удалось прочесть. Найдены родственники семи павших защитников Отечества.