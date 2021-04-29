В Удомле Тверской области десятки машин выстроились в цепочку для эффектного предложения руки и сердца

Парень сделал предложение девушке с участием десятков машин Фото: vk.com/publicpodslushanovudomle

Парень из Удомли Тверской области решил удивить свою девушку и сделал ей необычное и эффектное предложение руки и сердца.

На городской площади выстроились десятки машин, сигналя и моргая фарами. Под песню "Максим" на площадь привезли девушку с завязанными глазами. А когда повязку сняли, новоиспеченный жених вручил ей букет цветов и, преклонив колено, сделал предложение о замужестве и подарил кольцо.

Избранница ответила "Да!", и в небе зажглись яркие вспышки салюта.

Все происходящее участники сняли на видео и разместили пост в местном сообществе "Подслушано в Удомле" 27 апреля. Записи уже набрали тысячи просмотров.