Двое мужчин искали сбежавшую собаку и обокрали дачу в Тверской области

Фигурантов задержала полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию о краже имущества с дачного участка заявила 47-летняя жительница Осташковского городского округа. Установлено, что в деревне Заболотье у женщины украли металлические трубы, столбы и сетку-рабицу стоимостью 44 000 рублей.

Полицеские в ходе розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались жители близлежащей деревни 1980 и 1985 годов рождения.

Мужчины на автомобиле искали сбежавшую собаку и приметили имущество на чужом участке. На тракторе знакомого они вывезли похищенное и сдали в чермет за 20 000 рублей.

В полиции фигуранты сознались в содеянном. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.