В Торжке Тверской области неизвестные стреляют по машинам

В Торжке неизвестные обстреляли машину местной жительницы Фото: vk.com/pozor_torzhok

О ЧП стало известно 29 апреля. Утром местная жительница вышла из подъезда, чтобы отвезти ребенка в детский сад, и увидела, что кто-то обстрелял ее машину.

- Какие то ворошиловские стрелки прострелили боковое стекло, всё детское кресло, заднее сиденье и даже спереди усыпано мелкими осколками, - написала женщина в сообществе "Позор г. Торжок!" в соцсети.

Как уточнила потерпевшая, инцидент произошел на улице Урицкого. Известно, что это уже не первый случай, когда неизвестные обстреливают стекла машин в Торжке.

Ранее от рук злоумышленников, судя по комментариям под постом, пострадал автомобиль на улице Чехова.