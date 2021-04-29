Дважды мама Евгения Ушакова представит Тверь на конкурсе красоты "Миссис Россия Мира"

Евгения Ушакова примет участие во Всероссийском конкурсе красоты Фото: instagram.com/iam_womenclub

30-летняя Евгения Ушакова из Твери примет участие в престижном Всероссийском конкурсе красоты "Миссис Россия Мира". Выбирать красавиц будут среди замужних женщин, имеющих детей. Их у представительницы из Твери - двое.

- Миссией конкурса является продвижение ценностей семьи и материнства. Нас ждет подготовка, фотосессии, репетиции и подбор образов для выступления, - написала Евгения в своем "Инстаграм" и пообещала подписчикам делиться подробностями подготовки к конкурсу, раскрывать секреты, подтверждать и развеивать мифы о конкурсах красоты.

Финал конкурса "Миссис Россия Мира" состоится в Москве 4 июня. Победительница будет представлять Россию на международном конкурсе "Миссис Мира".