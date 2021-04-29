Сельхозпроизводители Тверской области получат дополнительную поддержку

Сельхозпроизводители получат дополнительную поддержку Фото: ПТО

Тверские сельхозтоваропроизводители, занимающиеся молочным скотоводством получат дополнительнуюподдержку от регионального правительства.

Ставка субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве за 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока увеличена с 1,99 рублей до 2,10 рублей. Воспользоваться преимуществом смогут 79 хозяйств региона. Из областного бюджета на эти цели направят 97,7 млн рублей.

- Мы продолжаем работу по системной поддержке тверских сельхозтоваропроизводителей. Сельское хозяйство сегодня должно работать ритмично. Для Тверской области – это ключевое направление, - отметил на заседании правительства Тверской области губернатор Игорь Руденя.