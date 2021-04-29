На Тверскую область обрушится сильный дождь Фото: Иван МАКЕЕВ

29 апреля ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупредило жителей региона о сильном дожде. Осадки ожидаются днем, 30 апреля.

При этом, по данным синоптиков, днем воздух прогреется до +12 градусов, ночью +1... +6. Уже к субботе, 1 мая, осадки прекратятся.

Но в целом праздничные дни особого тепла не принесут. Среднесуточные температуры составят около +5 градусов.

МЧС просит жителей и гостей региона, а также автовладельцев внимательней относиться к собственной безопасности в условиях непогоды.