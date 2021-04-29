В прямом эфире губернатор Игорь Руденя расскажет о праздновании Дня Победы в Тверской области

Игорь Руденя ответит на вопросы в прямом эфире Фото: ПТО

29 апреля на телеканале "Россия 24" губернатор Тверской области Игорь Руденя расскажет о том, как в регионе будут реализованы задачи, поставленные главой государства в послании Федеральному собранию РФ, а также о праздновании Дня Победы в Твери и области.

Также, речь пойдёт о поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и медиков, вакцинации от коронавирусной инфекции и ситуации с коронавирусом в целом в регионе.

Начало онлайн трансляции в 21:00.