Осужденный из Тверской области заплатит штраф за нацистские татуировки

Мужчина оштрафован по решению суда Фото: Степан КАМЕНЕВ

Сотрудники тверской полиции совместно с коллегами из оперативного отдела УФСИН России по Тверской области установили, что 33-летний осужденный одной из исправительных колоний Тверской области публично демонстрировал татуировки на ногах с графическим изображением нацистской символики. По закону пропаганда либо публичное демонстрирование данных символов запрещено.

- В отношении мужчины составлен административный протокол, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Решением Московского районного суда города Твери мужчина привлечен к административной ответственности, ему придется заплатить штраф.