9 мая в Твери стартует легкоатлетическая эстафета Победы

В Твери стартует эстафета Победы Фото: администрация Твери

9 мая в Твери пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета. Старт будет дан от Обелиска Победы.

Принять участие в забеге могут команды спортивных клубов, предприятий, школ, учреждений допобразования и др. При регистрации команде вручаются номера участников. Необходим допуск от врача.

Состав команды 10 человек и 1 тренер-представитель, все должны иметь единую спортивную форму и номера. В случае участия команды с номерами участников, предоставленными не организаторами, результаты аннулируются.

Спортсмены могут бежать только за одну команду и один этап.

Регистрация участников начнется в 8:15 утра. Первый старт будет дан в 9:00. Торжественное закрытие и награждение участников - в 11:00.

Старт и финиш эстафеты состоится у Обелиска Победы. Протяженность маршрута эстафеты - 4000 метров.