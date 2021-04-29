В Тверской области 29 апреля подтверждён 71 случай коронавируса, а 64 человека выздоровели. Фото: ПТО.

В Тверской области с начала пандемии выявили 39 844 случая заражения COVID-19. За сутки 29 апреля заразился 71 человек.

Выздоровели 37 960 граждан (+64 за сутки)

Изолированы 1003 больных (+2). Прирост их впервые за долгое время.

Умер 881 человек (+5).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлен 12 881 заболевший (+35 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2807 (+11),

Ржев – 2193 (+4),

Вышневолоцкий городской округ – 2157 (+1),

Калининский район – 1648 (+4),

Торжок – 1603 (0),

Кимры – 1581 (+3),

Бологовский район – 1022 (+1).

Прививку от коронавируса сделали 109 169 жителей Тверской области, за сутки – 1240 человек.

За весь период в регионе проведено 680 317 лабораторных исследований на коронавирус, за сутки – 1 837.