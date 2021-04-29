В Твери задержан серийный вор банковских карт

Фигурант взят под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трое жителей Московского района обратились в полицию с заявлениями о кражах.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с октября 2020 года по апрель 2021 года ранее судимый 28-летний житель Твери совершал кражи. Злоумышленник распивал алкогольные напитки с малознакомыми людьми, а когда они засыпали, похищал их вещи. Чаще всего это были банковские карты, а в последнем случае дорогостоящие сварочная маска и чехол к ней.

Установлена причастность злоумышленника к трем эпизодам. Ущерб составил 150 000 рублей.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурант взят под стражу. Ведётся следствие.