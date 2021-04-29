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Происшествия29 апреля 2021 11:05

В Твери задержан серийный вор банковских карт

Ущерб составил 150 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Фигурант взят под стражу

Фигурант взят под стражу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трое жителей Московского района обратились в полицию с заявлениями о кражах.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с октября 2020 года по апрель 2021 года ранее судимый 28-летний житель Твери совершал кражи. Злоумышленник распивал алкогольные напитки с малознакомыми людьми, а когда они засыпали, похищал их вещи. Чаще всего это были банковские карты, а в последнем случае дорогостоящие сварочная маска и чехол к ней.

Установлена причастность злоумышленника к трем эпизодам. Ущерб составил 150 000 рублей.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурант взят под стражу. Ведётся следствие.

Криминал