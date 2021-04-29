В Тверской области отремонтируют ещё 12 школ

Школы ждет ремонт и обновление материально-технической базы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тверской области в 2021 году выделены дополнительные деньги на ремонт в 12 школах и в трех детских садах Верхневолжья. Решение принято на заседании регионального правительства 27 апреля.

- Поддержка наших образовательных учреждений в хорошем состоянии – задача всех уровней власти. Очень важно контролировать сроки выполнения и качество работ, – отметил губернатор Игорь Руденя.

На ремонт 12 школ выделено 20,5 млн рублей. В учреждениях образования будут менять кровлю, налаживать системы безопасности, ремонтировать спортзалы и инженерные сети, менять окна.

На ремонт трех детских садов дополнительно выделено 5,5 млн рублей. Деньги пойдут на замену оконо, кровли.

Всего в 2021 году будет улучшена материально-техническая база 52 школ, расположенных в 24 муниципалитетах Тверской области и в 21 дошкольном учреждении 12 муниципалитетов.