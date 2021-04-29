В Оленино Тверской области по настоянию прокуратуры отремонтировали остановку без стен и крыши

Нарушения устранили по настоянию прокуратуры Фото: архив "КП"

В прокуратуру обратился один из местных жителей и сообщил, что в деревне Холмина Гришинском сельском поселении Оленинского муниципального округа автобусная остановка не соответствует общим техническим требованиям. У автопавильона отсутствует крыша, стены.

В ходе проверки информация подтвердилась.

Прокурором главе администрации сельского поселения внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено, удовлетворено. Нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.