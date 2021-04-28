Медики Тверской станции скорой помощи отметили праздник зажигательным танцем

Медики Тверской станции скорой помощи вышли на музыкальную разминку в честь праздника Фото: vk.com/tver_03

28 апреля отмечается День работника скорой медицинской помощи. По случаю праздничной даты медики Тверской станции скорой помощи вышли на музыкальную разминку и записали зажигательный ролик.

На видео медики в "противочумных" костюмах танцуют под музыку на фоне автомобилей скорой помощи. Видео опубликовано в группе "Тверская скорая медицинская помощь".

- Поздравляем замечательных людей, которые первыми мчатся на помощь. Желаем вам всегда успевать на вызов и вовремя доставлять пациентов в больницу, поменьше сложных случаев и всегда благополучных исходов, и полного выздоровления спасенных вами людей. Пускай звук мигалки, и красный крест на белой машине, всегда символизируют очень скорую, качественную и своевременную помощь пострадавшим. С праздником, настоящие герои в белых халатах! С Днем скорой помощи! - написано в посте.

Напомним, что официально праздновать День работника скорой медицинской помощи стали лишь в прошлом году. Сегодня в большом зале областного правительства губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды сотрудникам службы Тверской области.