В Тверской области 66 человек заразились коронавирусом 28 апреля

В Тверской области подтверждено 66 случаев коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области с начала пандемии выявили 39773 случаев заражения COVID-19. За сутки 28 апреля заразились 66 человек.

Выздоровели 37 896 граждан (+71 за сутк)

Изолированы 1001 больных (-10).

Умерли 876 человек (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12846 заболевших (+28 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2796 (+3),

Ржев – 2189 (0),

Вышневолоцкий городской округ – 2156 (0),

Калининский район – 1644 (+5),

Торжок – 1603 (0),

Кимры – 1578 (+6),

Бологовский район – 1021 (0).

Прививку от коронавируса сделали 107 929 жителей Тверской области, за последние сутки - 1 307 человек.

За весь период в регионе проведено 678 480 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1 596.