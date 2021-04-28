В Тверской области 66 человек заразились коронавирусом 28 апреля

В Тверской области подтверждено 66 случаев коронавируса Фото: ПТО
В Тверской области с начала пандемии выявили 39773 случаев заражения COVID-19. За сутки 28 апреля заразились 66 человек.
Выздоровели 37 896 граждан (+71 за сутк)
Изолированы 1001 больных (-10).
Умерли 876 человек (+5 за сутки).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12846 заболевших (+28 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2796 (+3),
Ржев – 2189 (0),
Вышневолоцкий городской округ – 2156 (0),
Калининский район – 1644 (+5),
Торжок – 1603 (0),
Кимры – 1578 (+6),
Бологовский район – 1021 (0).
Прививку от коронавируса сделали 107 929 жителей Тверской области, за последние сутки - 1 307 человек.
За весь период в регионе проведено 678 480 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1 596.