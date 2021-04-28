В Твери знак установили прям на дороге, а потом вернули на место

Вот так странно установили дорожный знак прямо на проезжей части. Фото: группа в ВК/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Альберт Краснов.

В тверском сообществе автомобилистов в соцсетях днём появилась фотография знака «Пешеходный переход», который установили прямо на проезжую часть, где поворот на мост в районе обелиска Победы. Пользователи начали юморить по этому поводу, в частности, про езду в тёмное время суток в этом месте. Выяснилось, что в этом месте шли ремонтные работы на теплосетях, а после этого так установили конструкцию.

Видимо, под шквалом критики и юмора, работники предприятия передумали и переставили дорожный знак. Теперь он красуется на краю тротуара.