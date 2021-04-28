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Общество28 апреля 2021 19:06

В Тверской области по ППМИ реализуют на 100 проектов больше, чем планировалось

Увеличено финансирование Программы поддержки местных инициатив
Александр ЖМУЛИНАлександр ЖМУЛИН
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На это из областного бюджета выделят дополнительно 71,8 млн рублей.

На это из областного бюджета выделят дополнительно 71,8 млн рублей.

Фото: Архив "КП"

По поручению губернатор Игоря Рудени на Программу поддержки местных инициатив в Верхневолжье из областного бюджета выделят дополнительно 71,8 млн рублей. Ранее 146,2 млн были распределены на 234 проекта, отобранных конкурсной комиссией. теперь к ним прибавятся еще 100.

- Очень много запросов от населения, обращаются главы муниципальных образований. Программа приобрела большую популярность и тех средств, которые выделялись, уже недостаточно, - отметил Игорь Руденя на заседании областной бюджетной комиссии по этому поводу.

В перечень 100 дополнительных проектов, в том числе войдут объекты Оленинского муниципального округа и Калининского района, не прошедшие конкурсный отбор в программе по благоустройству сельских территорий. Она реализуется при поддержке федерального и областного бюджетов.

Средства предоставляются в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Деньги распределяются на конкурсной основе Минсельхозом РФ. Из четырёх заявленных на этот год проектов от Тверской области были поддержаны два.

С учётом принятых изменений в Верхневолжье в 2021 году будут воплощены в жизнь 334 проекта по ППМИ.

ППМИ стартовала в регионе в 2013 году.

Игорь РУДЕНЯ