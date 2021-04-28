В Твери женщина сдавала квартиру наркоманам за алкоголь

Женщина устроила притон в квартире Фото: УМВД России по Тверской области

В Твери полицейские вместе с отрядом спецназначения "Гром" УНК УМВД России по Тверской области пресекли деятельность наркопритона. 34-летняя жительница Московского района длительное время сдавала свою квартиру зависимым лицам для употребления наркотических веществ. Расплачивались "квартиросъемщики" наркотиками и алкоголем.

По месту жительства подозреваемой обнаружены шприцы, колбы. Предметы направлены на экспертизу.

На момент визита сотрудников полиции хозяйка и ее гости находились в состоянии наркотического опьянения.

По с. 1 статьи 232 УК РФ возбуждено уголовное дело. За организацию наркопритона женщине грозит до четырех лет лишения свободы. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.