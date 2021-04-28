В Тверской области напишут «Диктант Победы» у Ржевского мемориала Советскому солдату

В 2021 году «Диктант Победы» впервые напишут на площадке у Ржевского мемориала. Всего в Тверском регионе 96 площадок, где его будут проводить. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В этом году «Диктант Победы» будут писать уже в третий раз. Впервые одной из площадок станет Ржевский мемориал Советскому солдату. Полный список мест, где можно будет пройти тестирование в Тверской области, а их 96, представлен на официальном сайте акции.

В этом году «Диктант Победы» посвящен началу Великой Отечественной войны и 1941 году. В нём 25 тестовых заданий. Тест можно проходить и в режиме «онлайн».

Исторический диктант пишут в 77 странах мира. В 2020 году в Тверской области работало более сотни площадок, тогда поучаствовали более 6,5 тысяч жителей.