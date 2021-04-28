С 1 мая в Твери меняются остановки и маршруты автобусов

Маршруты автобусов изменятся с 1 мая Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери и Калининском районе с 1 мая встпают в силу изменения на общественном транспорте. «Транспорт Верхневолжья» внес изменения в некоторые автобусные маршруты. По словам регионального оператора, сделано это для удобства пассажиров.

Для исключения дублирования на некоторых маршрутах изменятся названия остановок, появятся новые остановочные пункты. Меняется расписание маршрутов: №2, №9, №12, №20, №30, №36, №42, №51, №56, №106, №125, №205, №208, №223. Время работы маршрутов №20, №56, №106, №205, №208 будет продлено до 23:30.

Изменения автобусных маршрутов в Твери Фото: ПТО

Узнать информацию о расписании, маршрутах и сроках действия абонементов можно на сайте и в приложении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

15 апреля в Твери изменились ещё 36 маршрутов движения автобусов "Транспорта Верхневолжья"

На некоторых появились новые отрезки движения и остановки, несколько остановок переименовали. Небольшие участки на некоторых маршрутах вообще исключили из схемы движения.