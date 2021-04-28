Дикий кабан бегает вдоль трассы М-10 в Торжокском районе Тверской области

Вдоль трассы в Торжокском районе бегает кабан Фото: Евгений Трофимов

Днем, 28 апреля, водители, проезжающие по трассе М-10 в Торжокском районе Тверской области, заметили на обочине дикого кабана.

- Большой кабан бегает по обочине в районе деревни Малые Киселенки в Торжокском районе. Прозжающие мимо дальнобойщики попытались его шугануть звуковыми сигналами, но он не реагирует, - сообщают водители и призывают быть осторожнее на данном участке.

Госавтоинспекция Тверской области также призывает водителей быть предельно внимательными при движении по региональным автодорогам. Участникам дорожного движения нужно быть готовым к неожиданному выходу на проезжую часть диких животных.

По данным ведомства, с начала 2021 года в Тверской области произошло 59 ДТП, связанных с наездом на животных, девять человек получили травмы.