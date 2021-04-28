Эмиль Байрамов подал апелляцию на приговор суда по смертельному ДТП в Твери

Эмиль Байрамов решил обжаловать приговор суда по смертельному ДТП в Твери. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Именно тогда состоится заседание Тверского областного суда. Напомним, 1 марта Центральный районный суд вынес приговор Эмилю Байрамову, который был участником смертельного ДТП с одним погибшим и пятью пострадавшими 3 февраля 2020 года у Театра кукол. Обвиняемый и его адвокат в течение 10 дней всё-таки решили обжаловать вердикт юридической инстанции.

Решение суда было 6,5 лет в колонии-поселении. Из него вычитается срок, проведённый фигурантом дела в СИЗО с февраля 2020 года. День шёл в зачёт за два. Также на три года Эмиль Байрамов лишён водительских прав.

Согласно материалам дела, 3 февраля 2020 года на пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы столкнулись Kia Stinger, за рулем которого был Эмиль Байрамов, и Volkswagen Polo, в котором ехал Игорь Каравашкин. Он позже скончался от травм. Кроме того, от сильного удара машины вылетели на тротуар, и пять пешеходов получили различные травмы.

Байрамов мчался на скорости 104 км/ч, а в его крови нашли следы наркотического вещества. Подсудимый выплатил дочери погибшего Валерии Каравашкиной 1,6 миллиона рублей и денежные компенсации другим пострадавшим. Но из-за прошлых проблем с законом и многочисленных нарушений ПДД суд не смягчил категорию преступления.

Теперь суд, рассмотрев апелляцию, может изменить приговор. Не исключено, что и в худшую для обвиняемого сторону.