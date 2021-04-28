Минздрав рассказал о работе травмпунктов, стационаров и ковидных госпиталей в Тверской области в праздничные дни

Минздрав рассказал, как будут работать медучреждения в праздничные дни Фото: Даба ДАБАЕВ

В период нерабочих и праздничных дней, с 1 по 10 мая, медицинская помощь жителям Твери и Тверской области будет оказываться ежедневно. График работы травмпунктов, стационаров, госпиталей и других медучреждений опубликовал областной Минздрав.

В стационарах экстренная медицинская помощь будет оказываться ежедневно и круглосуточно. Плановая медицинская помощь: 1-3 мая, 8-10 мая – в режиме выходных и праздничных дней, 4-7 мая – в обычном режиме работы.

Учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, 1-3 мая, 8-10 мая – в режиме выходных и праздничных дней, 4-7 мая – в обычном режиме.

Женские консультации будут работать с 4 по 7 мая, 1-3 мая и 8-10 мая – в режиме выходных и праздничных дней.

В ковидных госпиталях врачебные обходы и выписка пациентов будут проводиться ежедневно.

В травмпунктах организовано ежедневное круглосуточное дежурство.

Экстренная стоматология будет работать ежедневно и круглосуточно, плановая по графику: 1-3 мая, 8-10 мая – в режиме выходных и праздничных дней, 4-7 мая – рабочие дни.

Прививочные пункты открыты ежедневно.