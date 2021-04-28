Госавтоинспекция Тверской области опубликовала график работы подразделений МРЭО с 1 по 11 мая

Госавтоинспекция Тверской области опубликовала график работы подразделений МРЭО Фото: Кирилл ЧАЩИН

Госавтоинспекция Тверской области опубликовала график работы подразделений МРЭО в выходные и праздничные дни с 1 по 11 мая.

В связи с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы, прием граждан в период майских праздничных дней в регистрационно-экзаменационных подразделениях будет осуществляться по графику:

1, 2, 3 мая - выходные дни;

4, 5, 6, 7 мая - по графику;

8, 9, 10 мая - выходные дни.

О графике работы конкретного МРЭО можно узнать по телефону подразделения.