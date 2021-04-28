Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 апреля 2021 14:08

Женщина хотела купить щенка шпица и перевела деньги мошеннику в Твери

Лжепродавец присвоил 18 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий
Женщина хотела купить шпица и лишилась денег

Женщина хотела купить шпица и лишилась денег

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тверские полицейские ищут мошенника, который обманул местную жительницу. 46-летняя женщина в Интернете хотела купить щенка шпица и позвонила по объявлению. "Владелец собак" обещал привезти щенка в город через несколько часов после оплаты. Предоставил фото и видеоизображение собаки.

Договорившись на доставку с курьером, женщина перешла по ссылке, ввела платежные реквизиты своей банковской карты и код из смс-сообщения от банка, после чего с ее счета списались 18 000 рублей. Далее связь прекратилась.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого устанавливается. Известно, что номер телефона звонившего зарегистрирован в Московской области.

Криминал