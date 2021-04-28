Фэнтези или детектив? Что читают тверичане онлайн

Чтение книг способствует умственному развитию, улучшает воображение, делает человека более образованным

Они проанализировали обезличенные данные абонентов – пользователей сервиса «МегаФон Книги» за первый квартал 2021 года. Типичный любитель цифровых книг - это девушка 26 лет, предпочитающая читать фантастику, детективы и современную русскую литературу по субботам.

Среди мобильных читателей Тверской области женщин в четыре раза больше чем мужчин. При этом и женщины, и мужчины предпочитают читать электронные книги, а не слушать. Чаще цифровыми библиотеками пользуются абоненты в возрасте 18-35 лет. И менее 1% онлайн-читателей в регионе старше 70-ти лет. Наслаждаться произведениями онлайн жители региона предпочитают по субботам.

В основном тверичане читают фантастику, детективы и современную русскую литературу. Самыми популярными электронными и аудиокнигами с начала года стали детектив Татьяны Устиновой «Камея из Ватикана», детективный триллер Роберта Брындзы «Девушка во льду». На третьем месте книга по саморазвитию авторства Натальи Ром «Хочу говорить красиво! Техники речи. Техники общения».

Самым востребованным писателем стал Борис Акунин, а в тройку популярных вошли российский автор в жанре фэнтези Андрей Васильев и автор любовных романов Марина Кистяева.