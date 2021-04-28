В Твери на Пасху запустят дополнительные автобусы до городских кладбищ

В Твери запустят дополнительные автобусы до кладбищ Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери на Пасху «Транспорт Верхневолжья» запустит дополнительные автобусы до городских кладбищ.

Дополнительные автобусы выйдут на линию 1, 2 и 8 мая на маршруты №154к, №177к и №222к.

Так, на маршруте №154к «Речной вокзал – Дмитрово-Черкассы – Пролетарка» автобусы проследуют с интервалом в 17 минут с 8:30 до 14:00 со следующими остановками в прямом направлении: Речной вокзал, Улица Зинаиды Коноплянниковой, Площадь Мира, Областной архив, Улица Скворцова-Степанова, Петербургская застава, 3-я городская больница, Улица Комарова, Вагоностроительный завод, 1-я медсанчасть, Домостроительный комбинат, Областная больница, Спортбаза, Отель «Тверь», СНТ Лесник, СНТ Вираж, Николо-Малица, Центральное кладбище, Кладбище-2, Кладбище-3, СНТ «Межурка»-2, СНТ «Межурка»-3, Дмитрово-Черкассы, СНТ «Межурка»-3, СНТ «Межурка»-2, Кладбище-3, Кладбище-2, Центральное кладбище, СНТ Лесник, СНТ Вираж, Черкассы, Полиграфический комбинат детской литературы, Завод железобетонных изделий, Автобаза, НПО «Центр программных систем», 1-я Республиканская улица, Полиграфический комбинат, Улица Лизы Чайкиной, Технический университет, Комсомольская площадь, Пролетарка.

В обратном направлении между остановками «Областная больница» и «Домостроительный комбинат» добавится остановка «Улица Бакуниной».

На маршруте №177к «Лебедево (кладбище) – Железнодорожный вокзал» 1, 2 8 мая автобусы проследуют с интервалом в 25-40 минут с 8:30 до 13:30 с остановками: Лебедево (кладбище), Лебедево, Улица Марины Расковой, Посёлок имени Чкалова, Октябрьский проспект, Бульвар Цанова дом №2, Автовокзал, Железнодорожный вокзал. В обратном направлении автобусы поедут по маршруту: Железнодорожный вокзал, Автовокзал, Октябрьский проспект, Посёлок имени Чкалова, Улица Марины Расковой, Торговый дом «Тандем», Лебедево, Лебедево (кладбище).

На маршруте №222к «Пролетарка – Лебедево» интервал движения будет сокращен до 35-55 минут с 8:30 до 13:30 со следующими остановками: Пролетарка, Комсомольская площадь, Технический университет, Улица Лизы Чайкиной, Полиграфический комбинат, 1-я Республиканская улица, НПО «Центр программных систем», Автобаза, Завод железобетонных изделий, Полиграфический комбинат детской литературы, Ремонтно-механический завод, Глинково, Поворот на Никольское, Кривцово, Лебедево, Лебедево (кладбище).

В обратном направлении автобусы проследуют с теми же остановками.

Актуальное расписание пассажиры могут узнать на сайте tvercard.ru или в мобильном приложении, а также отслеживать автобусы на карте в режиме online.