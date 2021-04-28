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Происшествия28 апреля 2021 11:30

В Твери в суд поступило дело в отношении бывшего сотрудника Госавтоинспекции

Его обвиняют в превышении должностных полномочий и подлоге
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В Твери в суд поступило дело в отношении бывшего сотрудника ГИБДД.

В Твери в суд поступило дело в отношении бывшего сотрудника ГИБДД.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Заволжский районный суд Твери поступило уголовное дело по делу бывшего сотрудника областного ГИБДД, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями и подлоге документов. Сейчас фигуранту дела запрещено общаться со свидетелями и экспертами, участвующими в процессе, а также пользоваться телефоном, интернетом или почтой.

Как выяснили правоохранительные органы, 25 декабря 2019 года обвиняемый, работая в Госавтоинспекции, по просьбе знакомых зарегистрировал машину, у которой номер и модель двигателя не совпадала с тем, что указан в документах с техническими характеристиками. Этот факт полицейский не указал в свидетельстве о регистрации.

Недостоверную информацию он подтвердил подписью. Таким образом, автомобиль был зарегистрирован с нарушениями.

Криминал