В Тверской области прививку от коронавируса сделали 107 929 человек

В Тверской области продолжается прививочная кампания Фото: ПТО

В Тверской области продолжается прививочная кампания. С начала вакцинации прививку сделали 107 929 человек – это 83,7% от общего количества вакцины, поступившей в регион. 27 апреля вакцинировались 1307 человек.

В федеральный регистр внесена информация о 102 058 вакцинированных.

Напомним, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

Теперь сделать прививку можно не только в лечебных учреждениях, но и в крупных торговых центрах Твери – Торговом парке №1 и ТЦ "Рубин"

В Торговом парке №1 прививочный пункт работает по средам с 14:00 до 18:00 и субботам с 10:00 до 14:00. Здесь помещение для вакцинации оборудовано в комнате матери и ребенка. В торговом центре "Рубин" прививочный пункт действует ежедневно с 13:00 до 19:00 на втором этаже комплекса.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала Госуслуги, региональную медицинскую информационную систему МедрегТверь, МФЦ, по единому номеру "122".

Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

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