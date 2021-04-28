В Твери директора транспортного предприятия подозревают в присвоении денежных средств

В Твери директора акционерного общества подозревают в присвоении денежных средств. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Следователи второго отдела СУ СК по Тверской области совместно с сотрудниками регионального ФСБ рассматривают дело в отношении генерального директора акционерного общества, которого подозревают в присвоении денег предприятия. Уже провели обыски в доме у топ-менеджера, изъяли документацию, допросили работников компании.

По данным следствия, с октября 2019 по сентябрь 2020 года в Твери гендиректор транспортного предприятия, используя служебное положение, выписывал на работников документы о доплате за труд в выходные и праздники, а также о двойном размере оплаты труда. Но по факту никто не выходил на смену, а деньгами руководитель распорядился по своему усмотрению.

На данный момент продолжается допрос свидетелей и экспертизы, чтобы установить все обстоятельства правонарушения. Предварительное расследование продолжается.