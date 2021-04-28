Игорь Руденя поздравил работников скорой помощи Тверской области с праздником

Игорь Руденя поздравил работникв скорой помощи с праздником Фото: ПТО

28 апреля работники и ветераны службы скорой медицинской помощи отмечают профессиональный праздник. Со значимой датой их поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы спасаете жизни людей, когда дорога каждая минута, демонстрируете в своей ежедневной работе профессионализм и самоотдачу, отзывчивость и чуткость. Несмотря на колоссальную нагрузку в прошедшем году, вы остались верны своему долгу, сражались за каждого пациента, действуя на пределе человеческих сил и возможностей, - отметил глава региона и поблагодарил врачей, фельдшеров, медицинский персонал, диспетчеров и водителей скорой помощи за самоотверженный труд.

Особые слова признательности Игорь Руденя выразил ветеранам службы, передавшим новым поколениям специалистов опыт, знания и беззаветную преданность призванию, и пожелал всем работникам скорой медицинской помощи здоровья, благополучия и новых успехов в работе.