В Твери стартовала акция "Георгиевская ленточка"

В Твери начали раздавать георгиевские ленточки Фото: администрация Твери

27 апреля в Твери у Стелы "Город воинской славы" стартовала акция "Георгиевская лентчка". Она проводится в России с 2005 года. Главным символом акции является лента черно-оранжевого цвета как один из основных атрибутов Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне волонтёры, студенты и учащиеся, у стелы выставили почетный Пост № 1 и развернули десятиметровую модель Георгиевской ленты с надписью "Тверь - город воинской славы".

В центре Твери "Волонтеры Победы" раздавали прохожим георгиевские ленточки. Их также будут раздавать в школах и других учебных заведениях. Акция продлится до 9 мая.