В Тверской области в майские праздники усилят дежурства полицейских, спасателей и медиков

27 апреля губернатор Игорь Руденя на селекторе с главами муниципалитетов обсудил вопросы безопасности в период майских праздников и пасхальных богослужений. Фото: ПТО

27 апреля губернатор Игорь Руденя на селекторе с главами муниципалитетов обсудил вопросы безопасности в период майских праздников и пасхальных богослужений.

В соответствии с указом Президента России дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими. Таким образом, майские выходные для большей части граждан будут продолжаться с 1 по 11 мая.

Итак, по сообщению областного правительства, на всех массовых праздничных мероприятиях в муниципалитетах будут дежурить полицейские, спасатели и медики. Предусмотрено участие волонтеров.

Пасхальные богослужения отменять не будут, но там обязательны правила санитарно-эпидемиологической безопасности - маски и респираторы, антисептическая обработка рук, социальная дистанция.

Особое внимание во время майских праздников будет уделено профилактике пожаров.

На борьбу с возможными возгораниями отряжено более 3,6 тысячи человек, а также 1,2 тысячи единиц спецтехники. При необходимости группировка сил и средств может быть увеличена.

Губернатор поручил главам муниципалитетов обеспечить круглосуточное дежурство ответственных лиц и их связь с Главным управлением МЧС России по Тверской области и региональным минлесхозом.