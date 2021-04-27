На заседании оперштаба Тверской области обсудили меры профилактики COVID-19 в летних лагерях

В областном правительстве прошло заседание оперштаба региона по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Фото: Александр ЖМУЛИН

27 апреля в областном правительстве прошло заседание оперштаба региона по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Его, как водится, провел губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул все сотрудники, которые будут работать в загородных летних детских лагерях должны пройти вакцинацию.

Губернатор также поручил минобразования региона проработать вопрос об оснащении рециркуляторами воздуха помещений в детских местах отдыха.

Напомним, что в нашем регионе по решению Игоря Рудени стоимость путевки для детей работников бюджетной сферы в 2021 году не превысит 9900 рублей.

Никто не отменял обязательные меры профилактики и в майские праздники.

Областное правительство напоминает, что в регионе по-прежнему обязательно ношение защитных масок в транспорте, ведомствах, организациях здравоохранения, культуры, торговли, офисах и других местах массового пребывания людей.

В точках общественного питания обязательны проведение термометрии, дезинфекция столов, соблюдение социальной дистанции, наличие обеззараживателей воздуха.

Любые массовые мероприятия могут проводиться при количестве участников не более 750 человек.

Трибуны и зрительские места должны быть заполнены не более чем на 75 % от общей вместительности объекта.