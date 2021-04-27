В Тверской области поисковики обследуют лес в месте падения самолета

Поисковики работают на месте крушения самолета Фото: Селижаровский Поисковый Отряд "АВАНГАРД"

24 апреля поисковый отряд "Авангард" из Селижаровского района Тверской области обследовал место крушения самолета.

- В ходе долгой и тяжёлой поисковой работы мы прошли 26 километров по пересеченной местности. Был обследован огромный лесной массив. В конце дня нам всё таки удалось найти место падения боевой машины, - рассказали поисковики в группе ВК.

На месте по найденым обломкам удалось установить тип самолёта - Ил-2 и обстоятельства крушения.

Самолет зацепился за крону, в результате столкновения боекомплек сдетонировал и машина взорвалась. Летчик погиб, его имя установлено.

Теперь поисковикам предстоит установить номер машины или двигателя, а также найти останки пилота. Работы на месте крушения будут продолжены.