В Тверской области по поручению губернатора добавят денег из бюджета на проекты ППМИ

На заседании областного правительства губернатор поручил выделить дополнительные средства на Программу поддержки местных инициатив. Фото: ПТО

27 апреля на заседании областного правительства губернатор Игорь Руденя поручил выделить дополнительные средства из бюджета региона на Программу поддержки местных инициатив (ППМИ) для реализации большего числа проектов, чем планировалось. Будет проведен дополнительный конкурс по отбору инициатив граждан.

Напомним, что ранее было отобрано 234 проекта для реализации в муниципалитетах. Объём поддержки из областного бюджета составил 146,2 млн рублей. ОДнако, теперь он увеличится.

- Очень много запросов от населения, обращаются главы муниципальных образований. Программа приобрела большую популярность и тех средств, которые выделялись, уже недостаточно. Есть ещё определённое количество заявок практически во всех муниципалитетах с небольшими проектами по благоустройству общественных пространств и территорий, установке спортивных комплексов и другими, - пояснил Игорь Руденя представителям СМИ после заседания.

В этом году наибольшее предпочтение граждане отдали проектам по улучшению качества водоснабжения (это традиционно) и уличного освещения на своих территориях - 41 и 33 проекта соответсвенно. Также отобрано довольно много инициатив за оборудование детских площадок (35 проектов).

Самыми активными участниками программы в этом году стали Тверь, Старицкий район, Вышневолоцкий и Осташковский городские округа.

ППМИ реализуется в нашем регионе с 2013 года.