На Первомай в Твери заработают фонтаны

В Твери на Первомай откроют фонтаны Фото: Альберт БОЙКОВ

В Твери на Первомай заработают фонтаны. Праздничные открытия состоятся в сквере "Героев Чернобыля" и на Комсомольской площади.

Остальные мероприятия на майские праздники преимущественно пройдут в онлайн-формате.

Жителей ждут викторины, мастер-классы, концерты в районных ДК и подростково-молодежных центрах, а также конкурсы и познавательные лекции в библиотеках города.

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