"Нашествие" из Тверской области переезжает в подмосковный Серпухов

"Нашествие" переезжает в Подмосковье Фото: Альберт БОЙКОВ

"Главное приключение года" в 2021 году состоится в подмосковном Серпухове. Об этом сообщают организаторы на официальном сайте. Фестиваль "Нашествие" будет проходить 30, 31 июля и 1 августа.

Мероприятие сохранит свой уникальный формат. Гостей ждет много музыки, а также другие развлечения: театр, кино, историческая реконструкция, детские, игровые и спортивные зоны.

- Проведение фестиваля в Серпуховском районе Подмосковья будет осуществляться с учетом соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, а также выполнения дополнительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции, - уточняют организаторы.

Все ранее приобретенные билеты, в том числе и в прошлом году, будут действительны для гостей фестиваля в Серпухове.