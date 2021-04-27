В Твери школьники гуляли по крыше девятиэтажки на бульваре Ногина

По итогам проверки будет принято процессуальное решение Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Твери следователи начали проверку по факту угрозы жизни школьникам.

Сообщается, что дети гуляли по крыше девятиэтажного дома на бульваре Ногина. Трагедии не произошло. О произошедшем писали тверские СМИ.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем Заволжского межрайонного следственного отдела города Твери СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

По итогам будет принято процессуальное решение.