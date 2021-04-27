В Твери школьники гуляли по крыше девятиэтажки на бульваре Ногина

По итогам проверки будет принято процессуальное решение
Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
В Твери следователи начали проверку по факту угрозы жизни школьникам.
Сообщается, что дети гуляли по крыше девятиэтажного дома на бульваре Ногина. Трагедии не произошло. О произошедшем писали тверские СМИ.
- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем Заволжского межрайонного следственного отдела города Твери СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.
По итогам будет принято процессуальное решение.