Житель Ржева незаконно сбывал в Твери сильнодействующий препарат

Мужчина сбывал сильнодействующий препарат без рецепта Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из Ржева пресекли деятельность по незаконному распространению сильнодействующего вещества.

Ранее судимый 35-летний местный житель сбывал препараты наркозависимым. Его задержали с поличным в одном из дворов на улице Паши Савельевой в Твери. Препарат мужчина поставлял без рецепта.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 234 УК РФ "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта".

- Сотрудники правоохранительных органов при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" УНК УМВД России по Тверской области по месту проживания и работы злоумышленника обнаружили и изъяли более 400 блистеров с капсулами. Изъятые препараты являются сильнодействующим веществом общей массой более 85 граммов, что относится к крупному размеру, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Также изъяты мобильные телефоны и носители информации. Фигурант задержан. Ведется следствие.