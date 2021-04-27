58-летняя женщина погибла под колесами автобуса в Тверской области

Женщина погибла под колесами автобуса Фото: УГИБДД России по Тверской области
Смертельное ДТП с участием пешехода произошло в Ржеве на Привокзальной площади, у дома №14.
50-летний водитель, управляя автобусом "ПАЗ", наехал на 58-летнюю женщину.
От полученных травм пешеход погибла на месте ДТП. Водитель трезвый.
Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть внимательнее на проезжей части. За последние две недели отмечен рост аварий с участием пешеходов. По статистике за 14 дней, двое пешеходов погибли, восемь пострадали на дорогах Тверской области.