С 4 по 7 мая отделения Почты России в Тверской области будут работать в обычном режиме

В майские праздники изменится режим работы почтовых отделений Фото: Олег ЗОЛОТО

Почта России изменит режим работы отделений в майские праздники. 30 апреля и 8 мая почтовые отделения всех классов в Тверской области, кроме круглосуточных, закроются на час раньше.

2 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику.

3 мая клиенты смогут получить посылки и сделать отправления в соответствии с графиком субботы, а 10 мая – по режиму воскресенья.

С 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы.