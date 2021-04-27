Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем российского парламентаризма. Фото: ПТО

115 лет назад - 27 апреля 1906 - в Российской империи прошло первое в истории нашей страны заседание Государственной Думы. Просуществовал она, правда, недолго - всего 72 дня, после чего была распущена Николаем II. Однако 27 апреля в календаре стал Днем российского парламентаризма. С ним жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Сегодня Федеральное Собрание Российской Федерации, законодательные органы государственной власти в регионах нашей страны вносят значительный вклад в развитие Отечества, обеспечивают надёжный правовой фундамент для реализации масштабных национальных проектов, повышения качества жизни населения, – говорится в этом поздравлении.

Губернатор также поблагодарил сенаторов Российской Федерации и депутатов всех уровней за вклад в решение приоритетных социально-экономических задач на территории Тверской области.