В лесах Тверской области спасли двух лосят-сирот

В лесах Тверской области спасли двух лосят Фото: Ольга ТРОФИМОВА

26 апреля во время рейда на территории Лихославльского района сотрудники Минприроды Тверской области нашли двух новорожденных лосят.

- Их мать, предположительно, погибла в ДТП более суток назад, поскольку лосята были сильно истощены и пострадали от переохлаждения, - сообщили специалисты ведомства.

Поддержку в спасении новорожденных лосят оказал общественный зоозащитник Алексей Седой.

Лосят-сирот доставили в ветклинику, где принимаются меры для их дальнейшей реабилитации.