В лесах Тверской области спасли двух лосят-сирот

В лесах Тверской области спасли двух лосят
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
26 апреля во время рейда на территории Лихославльского района сотрудники Минприроды Тверской области нашли двух новорожденных лосят.
- Их мать, предположительно, погибла в ДТП более суток назад, поскольку лосята были сильно истощены и пострадали от переохлаждения, - сообщили специалисты ведомства.
Поддержку в спасении новорожденных лосят оказал общественный зоозащитник Алексей Седой.
Лосят-сирот доставили в ветклинику, где принимаются меры для их дальнейшей реабилитации.