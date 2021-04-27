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Дом. Семья27 апреля 2021 13:47

В лесах Тверской области спасли двух лосят-сирот

Лосиха погибла в ДТП в Лихославльском районе
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В лесах Тверской области спасли двух лосят

В лесах Тверской области спасли двух лосят

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

26 апреля во время рейда на территории Лихославльского района сотрудники Минприроды Тверской области нашли двух новорожденных лосят.

- Их мать, предположительно, погибла в ДТП более суток назад, поскольку лосята были сильно истощены и пострадали от переохлаждения, - сообщили специалисты ведомства.

Поддержку в спасении новорожденных лосят оказал общественный зоозащитник Алексей Седой.

Лосят-сирот доставили в ветклинику, где принимаются меры для их дальнейшей реабилитации.

Живой уголок